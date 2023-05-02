Баясов Садык Именгулин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баясов
- Имя
- Садык
- Отчество
- Именгулин
- Дата исполнения приговора
- 28 февраль 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45165. БАЯСОВЪ, САДЫКЪ ИМЕНГУЛИНЪ. К. Городищен. у., Чирковск. в., д. Устинзы, 25 л.; — М. С 2 уч. Благовѣщен. О. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Февр. 904 (Вѣр.).
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