Кирсанкин Кузьма Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кирсанкин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15743. КИРСАНКИН, КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ, 34 л. Гр. Чембарск. у., Волче-Вражск. в., д. Куликовки; — Р. Т. г. Пензы. Спекуляц., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 3 июня 920.
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