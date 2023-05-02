Кирсанкин Кузьма Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанкин Кузьма Петрович

Кирсанкин Кузьма Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кирсанкин
Имя
Кузьма
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
15743. КИРСАНКИН, КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ, 34 л. Гр. Чембарск. у., Волче-Вражск. в., д. Куликовки; — Р. Т. г. Пензы. Спекуляц., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г., с зач. 5 м. пр. з. Исп. 3 июня 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close