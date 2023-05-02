Воронцов Степан Тихонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронцов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Тихонов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45885. ВОРОНЦОВЪ, СТЕПАНЪ ТИХОновъ. К. Климович. у., Забѣлышинск. в., с. Мужичка, 15 л.; — У. Чл. О. С., по Климович. у., 11, 169 и 170¹ М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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