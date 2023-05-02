Смышляев Петр Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смышляев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 301
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10010. СМЫШЛЯЕВ, ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 21 г. Гр. Грязовецк. у., Педеровск. в., с. Липовицы; — Н. С. 6 уч. Петрозаводск. у. Ограбл., лиш. св. 1½ г. Исп. 4 нояб. 920.
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