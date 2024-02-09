Кузянина Наталья Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузянина
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 128
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66172. КУЗЯНИна, НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬева. К. Свіяж. у., Теньковск. в., с. Майданъ, 52 л.; — У. Чл. О. С., по Свіяж. у., 2 п. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 4 Авг. 907.
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