Ауцграф Карл Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ауцграф
- Имя
- Карл
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 109254. АУЦГРАФЪ, КАРЛЪ ЯНОВЪ, 45 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Добленск. у., Наудитенск. в.; — Митавск. О. С., 18 Апр. 911, 152, 152¹ и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг. М. С. 9 уч. Риж.-Вольмарск. окр. отъ 21 Янв. 911 г. (169 и 170 М., тюр. 4 м.) и приг. сего С. отъ сего же числа (1673 У., арест. отд. 3 г.), арест. отд. 3 г. и 9 м., съ зач. 2 м. предв. заключ. Исп. 26 Іюля 911. | 910 731 1673 У. | 901 17893 175 М., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 69060. | 908 119246 1672 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 57189. | 905 59419 177 М. | 96 80062 1643 У. | 905 29883 174 М.
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