Плужников Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлужников Григорий Иванов

Плужников Григорий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Плужников
Имя
Григорий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
9473. Плужников Григорий Иванов., 35 л., Тульск. г., Теплинско-Огаревск. р., д. Сухой-Ручей. Тульск. Г. С. Ст. 111, л. с. 1 г. 17 дек. 927.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close