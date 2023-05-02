Карякин Александр Иосифович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карякин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иосифович
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 101
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3809. Карякин Александр Иосифович, 24 л., Зарайск. у., Донецк. в., с. Н.-Беломута. В. Т. 56 стр. див. Ст. 2 ч. 11 ПВП, лиш. св. 10 м. 14 д. П. в. з. с. 27/ІІ—26.
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