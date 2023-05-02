Польгуй Василий Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Польгуй
- Имя
- Василий
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 365
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9465. ПОЛЬГУЙ, ВАСИЛІЙ СИДОРОВЪ Іонъ же Полигуевъ и Пальгуй), 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к Стародубск. у., Левковск. в., д. Берновичей; — Могилевск. О. С., 30 Сент. 910, 9, 115 и 2 ч. 1655 У. арест. отд. 3 г. Исп. 4 Нояб. 910. | 2 Дек. 906 г. Могилев. О. С., 2 ч. 1655, 2 п. 1659 и 1 п. 1659¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 51042, арест. отд. 4½ г. и пригов. того же С. отъ 29 Янв. 907 г. по 9 и 3 ч. 309 У. | 903 59173 1635 У. | 99 13190 169 М. | 902 6739 1653 У. | 96 37569 169 М. | 900 41728 169 М.
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