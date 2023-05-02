Дедов Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дедов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46626. ДѢДОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. Каз. ст. Сѣроглазинской, Енотаевск. у., 20 л.; — 3. П. 1 уч. Енотаевск. у., 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓, въ силу Выс. маниф. 904 г. Исп. 15 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.