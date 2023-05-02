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Еременко Василий Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еременко
Имя
Василий
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
31 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
14886. ЕРЕМЕНКО, ВАСИЛИЙ МАРТЫНОВИЧ, 21 г. Гр. Екатеринодарск. у., с. Львовского; — Н. С. 3 уч. Екатеринодарск. отд. Убийство, пр. р. 6 м. Исп. 31 авг. 920.

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