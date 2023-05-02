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Бузюн Родион Денисов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бузюн
Имя
Родион
Отчество
Денисов
Дата исполнения приговора
24 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
130390. БУЗЮНЪ, РОДІОНЪ ДЕНИСОВЪ. Сс.-каторж. изъ мщ. г. Екатеринодара, 34 л., рд. Майкопск. отд. въ ст. Петропавловской; — Новочеркасск. С. П., 1 ч. 313 и 3 п. 11 § 445 У., къ одиночн. заключ. на 25 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 6 л. Исп. 24 Авг. 909. | 902 40762 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 87389 | 99 89968 1641 У.

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