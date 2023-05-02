Бузюн Родион Денисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бузюн
- Имя
- Родион
- Отчество
- Денисов
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130390. БУЗЮНЪ, РОДІОНЪ ДЕНИСОВЪ. Сс.-каторж. изъ мщ. г. Екатеринодара, 34 л., рд. Майкопск. отд. въ ст. Петропавловской; — Новочеркасск. С. П., 1 ч. 313 и 3 п. 11 § 445 У., къ одиночн. заключ. на 25 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 6 л. Исп. 24 Авг. 909. | 902 40762 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 87389 | 99 89968 1641 У.
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