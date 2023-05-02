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Балакин-Кулоков Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Балакин-Кулоков
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
17 ноябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
432. БАЛАКИН-КУЛОКОВ, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 60 л. Гр. Суздальск. у., Торшевск. в., с. Тлбеева; — Н. С. 4 р-на Ярославск. у. Нанесен. ран, лиш. св. 1½ г., по амнист. нак. сокращ. на полов. Исп. 17 нояб. 918.

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