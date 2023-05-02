Балакин-Кулоков Михаил Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Балакин-Кулоков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 17 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 17
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 432. БАЛАКИН-КУЛОКОВ, МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ, 60 л. Гр. Суздальск. у., Торшевск. в., с. Тлбеева; — Н. С. 4 р-на Ярославск. у. Нанесен. ран, лиш. св. 1½ г., по амнист. нак. сокращ. на полов. Исп. 17 нояб. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.