Шаронова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаронова Пелагея Петровна

Шаронова Пелагея Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаронова
Имя
Пелагея
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
20631. ШАРОНОВА, ПЕЛАГЕЯ ПЕТРОВНА, 26 л. Гр. Мологск. у., Прозоровск. в., д. Петровской; — Н. С. 5 уч. Осин к. у. Кража, лиш. св. 9 м., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 31 дек. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close