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Филичев Василий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филичев
Имя
Василий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140554. ФИЛИЧЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАНОВЪ. К. Рязанск. у., Затишьевск. в., с. Карелина, 24 л.; — Г. С. 1 уч. г. Рязани 9 Окт. 909, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 9 Окт. 909.

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