Дернов Леонтий Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дернов
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14614. ДЕРНОВ, ЛЕОНТИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 24 л. Гр. В.-Устюгск. у., Усть-Алексеевск. в., д. Некрасова; — Н. С. 4 уч. В.-Устюгск. у. Кража, лиш. св. 4 г. Исп. 4 авг. 920.
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