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Павляк Владислав Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Павляк
Имя
Владислав
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
19 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
67645 ПАВЛЯКЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ФРАНЦЕВЪ. Ряд. изъ к. Блонск. у., гм. Каски, л. Буды-Старыя, 21 г., рд. т. же у. и гм., въ д. Буды-Михаловскія; — Варшав. О. С., 4 п. 134, 135, 13 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Мая 907. 

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