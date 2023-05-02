Павляк Владислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павляк
- Имя
- Владислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67645 ПАВЛЯКЪ, ВЛАДИСЛАВЪ ФРАНЦЕВЪ. Ряд. изъ к. Блонск. у., гм. Каски, л. Буды-Старыя, 21 г., рд. т. же у. и гм., въ д. Буды-Михаловскія; — Варшав. О. С., 4 п. 134, 135, 13 и 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Мая 907.
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