Редин Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Редин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2898. РЕДИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВ, 19 л. Гр. Харьковск. у., Циркуновск. в., с. Руссик, Тишек; —Харьковск. О. С. Нанес. тяж. побоев, т. 1 г., Ук. от 21 Февр. 913., т. 8 м., а указ 17 Марта 917 г. от нак. освоб.
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