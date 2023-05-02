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Редин Иван Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Редин
Имя
Иван
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
2898. РЕДИН, ИВАН ВАСИЛЬЕВ, 19 л. Гр. Харьковск. у., Циркуновск. в., с. Руссик, Тишек; —Харьковск. О. С. Нанес. тяж. побоев, т. 1 г., Ук. от 21 Февр. 913., т. 8 м., а указ 17 Марта 917 г. от нак. освоб.

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