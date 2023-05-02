Рубилин Ефим Аполлинарьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Рубилин
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Аполлинарьев
- Дата исполнения приговора
- 19 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 214
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35080. РУБИЛИНЪ, ЕФИМЪ АПОЛЛИнарьевъ. Бывш. дворов. Рыльск. у., в. и с. Маркова, 20 л.; — Г. С. г. Бѣлополя, Сумск. у. (въ 6 р.), 49 и 50 М. тюр. 2 м. Исп. 3 Дек., счит. ор. съ 19 Нояб. 904 (Вѣр.). | 903 59606 49 М. | 903 1615 50 М.
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