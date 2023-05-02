Атуев Улюмджи Атуевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Атуев
- Имя
- Улюмджи
- Отчество
- Атуевич
- Дата исполнения приговора
- 08 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 7
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 241. Атуев Улюмджи Атуевич, 23 л., Калмыцк. обл., Икицохуровск. улуса, Экретенеевск. аймака. Калмыцк. Облсуд. Ст. ст. 1 ч. 105, 2 ч. 114, лиш. св. 1г П. в. з. с. 8/ХІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Верхсуда от З/ХІІ—25.
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