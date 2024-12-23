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Опарин Никифор Аверьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Опарин
Имя
Никифор
Отчество
Аверьянов
Дата исполнения приговора
14 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 184
Источник
Скан
Оригинальная запись
34263. ОПАРИНЪ, НИКИФОРЪ АВЕРЬЯновъ. К. Нерехтск. у., Широковск. в., д. Пяльцева, 37 л.; — У. Чл. О. С., по Нерехтск. у. (въ о р.), 14 и 1 п. 170¹ М., тюр. 8 м. Исп. 14 Марта 905. | 99 101000 1647 У. | 95 100475 1642 У. | 97 93190 1647 У.

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