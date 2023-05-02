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Мусин Федор Рафаилович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мусин
Имя
Федор
Отчество
Рафаилович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
27010. МУСИН, ФЕДОР РАФАИЛОВИЧ, 22 л. Гр. г. Москвы; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Дача взятки, лиш. св. 6 м. условно.

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