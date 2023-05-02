Худяева-Парашкина Мария
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худяева-Парашкина
- Имя
- Мария
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7891. ХУДЯЕВА-ПАРАШКИНА, МАРИЯ, ЕЗЕКИИЛЕВНА, 20 л. Гр. г. Усть-Сысольска,; Н. С. 1 уч. Усть-Сысольск. у., Кража, лиш. св. 6 м., с зач. пр. з. с 1 авг., Исп. 19 сент. 919.
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