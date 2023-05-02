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Худяева-Парашкина Мария

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худяева-Парашкина
Имя
Мария
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7891. ХУДЯЕВА-ПАРАШКИНА, МАРИЯ, ЕЗЕКИИЛЕВНА, 20 л. Гр. г. Усть-Сысольска,; Н. С. 1 уч. Усть-Сысольск. у., Кража, лиш. св. 6 м., с зач. пр. з. с 1 авг., Исп. 19 сент. 919.

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