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Щербаков Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербаков
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
05 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12332. ЩЕРБАКОВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 37 л. Гр. Г. Ростова; — Р. Т. г. Ярославля. Должн. прест., лиш. св. 7 л., с зач. 2 м. и 1 д. пр., з. Исп. 5 июля 920.

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