Гречко Елисей Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гречко
- Имя
- Елисей
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1829. Гречко Елисей Терентьевич, 39 л., Новоузенск. у., Натальинск. в., пос. Таврического. Саратовск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 105, 2 ч. 113, 116, 2 ч. 132, 2 ч. 147, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1/ІІ—26.
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