Ермолова Анна Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермолова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46712. ЕРМОЛОВА, АННА ИВАНОВА. Мщ. Таганской сл. г. Москвы, 26 л., рд. въ г. Москвѣ; — М. С. Пятницк. уч. г. Москвы (во 2 р.), 169, 7 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 7 Іюня 905. | 904 3121 169 М.
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