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Архипова Ирина Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Архипова
Имя
Ирина
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
02 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
337. АРХИПОВА, ИРИНА ПЕТРОВНА, 42 л. Гр. Рязанск. у., в. и с. Кузьминка; — Н. С. 9 уч. Рязанск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. Исп. 2 сент. 919.

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