Щербицкий Бронислав Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербицкий
- Имя
- Бронислав
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 478
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141932. ЩЕРБИЦКІЙ, БРОНИСЛАВЪ Францевъ. Мщ. г. Вильны, 40 л.; — Виленск. О. С. 17 Сент. 909, 12, 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.
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