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Щербицкий Бронислав Францев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щербицкий
Имя
Бронислав
Отчество
Францев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 478
Источник
Скан
Оригинальная запись
141932. ЩЕРБИЦКІЙ, БРОНИСЛАВЪ Францевъ. Мщ. г. Вильны, 40 л.; — Виленск. О. С. 17 Сент. 909, 12, 13 и 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 24 Окт. 909.

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