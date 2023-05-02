Надеин Алексей Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Надеин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8217. Надеин Алексей Матвеев., 21 г., Льговск. у., Конышевск. в., с. Котлева. Н. С. 8 уч. Льговск. у. Ст. ст. 17, 166, л. с. 2 г. 24 сент. 927.
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