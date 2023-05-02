Ширман Симха Шлемов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ширман
- Имя
- Симха
- Отчество
- Шлемов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 468
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141670. ШИРМАНЪ, СИМХА ШЛЕМОВЪ. Сн. зап. писаря, не прип., 17 л., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С. 7 Сент. 909, 134, 135, 140 и 1545 У., тюр. 3 г. Исп. 19 Окт. 909.
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