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Мартинович Сергей Викторович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартинович
Имя
Сергей
Отчество
Викторович
Дата исполнения приговора
20 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
26373. МАРТИНОВИЧ, СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 24 л. Гр. Сенненск. у., Пустынск. в., с. Алексенич; — Н. С. 4 уч. Сенненск. у. Убийство, лиш. св. 1½ г., по амн. нак. сокр. на ⅔. Исп. 20 окт. 920.

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