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Охотников Максим Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охотников
Имя
Максим
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
20 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
8845. Охотников Максим Егоров., 23 л., Можгинского у. (Вот. А. О.), Алнашск. в., д. Кадиковой. Вотск. Обл. С. Ст. 136, л. с. 2 г., п. п. 2 г. 20 мая 927.

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