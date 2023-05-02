Воронина Пелагея Архипова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воронина
- Имя
- Пелагея
- Отчество
- Архипова
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21702. ВОРОНИНА, ПЕЛАГЕЯ АРХИПОВА. Мщ. г. Костромы, 23 л., рд. въ д. Ожогинѣ, Вознесенск. в., Галичск. у.;—Костром. О. С., 134 и 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 2½ г. Иси. 11 Дек. 908. 908 16092 1655 У. | 903 54922 173 М. | 906 27392 169 М. | 901 72573 169 М.
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