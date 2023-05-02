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Шкилан Владислав Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шкилан
Имя
Владислав
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8271. ШКИЛАН, ВЛАДИСЛАВ ОСИПОВИЧ, Гр. г. Белостока; - Н. С. 2 р-на г. Ростова. Кража, лиш. св. 6 м. Исп. 9 сент. 918.

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