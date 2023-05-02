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Куров Даниил Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куров
Имя
Даниил
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
25754. КУРОВ, ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Тамбовск. у., Дупляго-Масловск. в.; — Н. С. 4 р. Тамбовск. у. Убийство, лиш. св. 3 г. условно, по амн. от нак. освоб.

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