Григорьев Павел Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46276. ГРИГОРЬЕВЪ, ПАВЕЛЪ ПЕТРОВЪ. Мщ. г. Стерлитамака, 33 л.; — М. С. 1 уч. г. Уфы (во 2 р.), 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 30 Мая 905. | 904 96369 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.