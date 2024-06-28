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Дрожжеников Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дрожжеников
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
46571. ДРОЖЖЕНИКОВЪ, ПЕТРЪ ИВАновъ. К. Рыбин. у., Срѣтенск. в., д. Сѣрковой, 28 л.; — Москов. Ст. М. С. Екатеринин. уч. (въ 3 р.), 13, 14, 169 и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 18 Мая 905. | 901 40840 172 М. | 901 34189 172 М.

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