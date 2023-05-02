Чиннов Василий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чиннов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4538. ЧИННОВ, ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 31 г. Гр. Сызранск. у., Никулинск. в., с. Елшанки;— Самараск. ГубРевтриб. Укрыв., бандит., лиш. св. 11 м. 14 д. и лиш. пр. 2 г. Исп. 31 мая 922.
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