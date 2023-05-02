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Карпов Андрей Федосеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпов
Имя
Андрей
Отчество
Федосеев
Дата исполнения приговора
15 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
65371. КАРПОВЪ, АНДРЕЙ ФЕДОСѢЕВЪ. К. Усманск. у., в. и сл. Нижне-Матренской, 23 л.; — Новочеркасск. О. С., 149, 1452, 4 и 5 п. 1453 У., каторж. раб. 18 л. Исп. 15 Іюня 907.

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