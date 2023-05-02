Филиппов Александр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 517
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44246. ФИЛИППОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ, 27 л. К. Богородск. у., Ивановск. в., д. Второй-Алексѣевки, рд. въ г. Варшавѣ; — Владимирск. О. С., 3 Февр. 911, 152¹, 1 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 5 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 4 Марта 911. | 910 27893 169 М. | 909 59239 169 М. | 905 43802 169 М. | 904 9793 169 М.
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