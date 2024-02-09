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Мордынский Павел Кузьмин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мордынский
Имя
Павел
Отчество
Кузьмин
Дата исполнения приговора
22 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
67125. МОРДЫНСКІЙ, ПАВЕЛЪ КУЗЬМИНЪ. К. Демян. у., Семеновск. в., д. Подола, 24 л.; — 3. Н. 4 уч. Крестецк. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Авг. 907. 

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