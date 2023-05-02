Кузнецов Егор Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 21 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5636. КУЗНЕЦОВ, ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 47 л. Гр. Яранск. у., Тожсолинск. в., д. Гришунят; — Н. С. 4 уч. Яранск. у. Оскорбл., лиш. пр. 6 м. Осужд. 21 апр. 920.
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