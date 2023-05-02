Пиорун Якуб Марцинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пиорун
- Имя
- Якуб
- Отчество
- Марцинов
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 547
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15371. ПІОРУНЪ, ЯКУБЪ МАРЦИНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ловичск. у., Неборовск. в ., д. Яновице, 35 л.; — Варшав. О. С., 134, 135, 13, 1651 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 11 Авг. 908 г. (1651 У., т. 8 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 11 Авг. 908. | 99 101867 1655 У. | 95 20781 169 М.
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