Агарик Иоганн Таннов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агарик
- Имя
- Иоганн
- Отчество
- Таннов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 6
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129300. АГАРИКЪ, ІОГАННЪ танновъ. К. Юрьевск. у., Пейдласк. в., 29 л.; − Юрьево-Верроск. С. М. С. 30 Сент. 909, 4 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 10 м. Исп. 26 Окт. 909.
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