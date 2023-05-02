Мушинский Семен Онуфриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мушинский
- Имя
- Семен
- Отчество
- Онуфриев
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 305
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27813. МУШИНСКІЙ, СЕМЕНЪ ОНУФРІЕВЪ (Андреевъ). К. изъ сс.-посол. Канск. у., Троицко-Заозерновск. в., л. Барги, 32 л., рд. въ г. Витебскѣ; — Краснояр. О. С., 115, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 20 Дек. 908. | 904 25226 1647 У. | 902 47104 1483 У. | 99 21013 169 М. | 91 142560 1647 У. | 89 33589 1647 У. | 86 93954 1647 У. | 85 23939 169 М. | 84 79165 172 М. | 80 62514 169 М. | 79 14721 169 М.
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