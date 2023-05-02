Демин Павел Кондратьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Кондратьев
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46433. ДЕМИНЪ, ПАВЕЛЪ КОНДРАТЬевъ. К. Богородицк. у., в. и д. Казани, 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Мясницк. уч. (во 2 р.), 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 м. и 3 н. Исп. 11, счит. ср. съ 7 Іюня 905.
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