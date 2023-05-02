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Демин Павел Кондратьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демин
Имя
Павел
Отчество
Кондратьев
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
Источник
Скан
Оригинальная запись
46433. ДЕМИНЪ, ПАВЕЛЪ КОНДРАТЬевъ. К. Богородицк. у., в. и д. Казани, 19 л., рд. въ г. Москвѣ; — Москов. Ст. М. С. Мясницк. уч. (во 2 р.), 169 и 172 М. (укрыв.), тюр. 1 м. и 3 н. Исп. 11, счит. ср. съ 7 Іюня 905.

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