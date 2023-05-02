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Цибин Егор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цибин
Имя
Егор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
31 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 338
Источник
Скан
Оригинальная запись
11693. ЦИБИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 55 л., Новоржевск. у., Барановск. в., д. Бородино. Ленииградск. Губсуд. Ст. ст. 155, 167, лиш. св. 6 л. П. в. з. с. 31/Ѵ—26.

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