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Леонтьева Мария Емельянова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Леонтьева
Имя
Мария
Отчество
Емельянова
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
48260. ЛЕОНТЬЕВА, МАРІЯ ЕМЕЛЬЯНОва (урожд. Макарова). Мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у., 37 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 5 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.

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