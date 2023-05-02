Леонтьева Мария Емельянова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьева
- Имя
- Мария
- Отчество
- Емельянова
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48260. ЛЕОНТЬЕВА, МАРІЯ ЕМЕЛЬЯНОва (урожд. Макарова). Мщ. пос. Колпина, Царскосельск. у., 37 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. У. М. С. 5 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Мая 905.
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