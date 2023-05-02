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Мацнев Федор Леонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мацнев
Имя
Федор
Отчество
Леонов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
7667. Мацнев Федор Леонов., 23 л., Тамбовск. г., г. Козлова. Тамборск. Г. С. Ст. 59⁸, л. с. 3 г. 15 сент. 927. Наст. приг. поглощен приг. того же суда 24 сент. 927.

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