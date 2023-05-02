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Антонова Анна Даниловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонова
Имя
Анна
Отчество
Даниловна
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
21440. АНТОНОВА, АННА ДАНИЛОВНА, 32 л. Гр. Оренбургск. у., Павловск. в.; — Н. С. 2 уч. Шадринск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по амн. нак. замен. пр. р. 2 м. Осужд. 8 дек. 920.

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